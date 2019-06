Governo envia medicamentos para vítimas de explosão de barco em Cruzeiro do Sul

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, Capitão José Dutra de Oliveira, afirmou que a explosão do barco no final da tarde desta sexta-feira, 7, nas margens do Rio Juruá, aconteceu no momento de um abastecimento clandestino. Um caminhão de combustível abastecia o barco de grande porte, conhecido por batelão quando houve a explosão.

O barco seguiria para o Município de Marechal Thaumaturgo e levava muitos passageiros e carga e segundo o comandante, na hora da explosão alguém pode ter caído dentro do Rio Juruá. Ele comanda as operações dos Bombeiros no local, que apagam o fogo e fazem buscas por possíveis vítimas dentro da água.

Ainda não há informações precisas sobre o número de vítimas, que pode chegar a 14 e é grande a movimentação no Pronto Socorro do Hospital do Juruá, para onde foram levadas várias pessoas com graves queimaduras, incluindo crianças, que seguiam com os pais para Marechal Thaumaturgo.

Um servidor do Pronto Socorro, que não quer se identificar, afirmou que estão chamando enfermeiros e técnicos que estavam de folga e também que há falta de material para atender a grande quantidade de pessoas feridas.

Este slideshow necessita de JavaScript.