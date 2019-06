Criança desaparece nas águas do Rio Môa após colisão entre duas canoas

Um choque entre duas embarcações de pequeno porte no Rio Môa, próximo ao Rio Azul, no município de Mâncio Lima, deixou uma criança desaparecida nas águas

Segundo informações do site OJuruáEmTempo, após colisão entre canoas, uma mãe caiu com os dois filhos na água, mas uma das crianças desapareceu.

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros no Vale do Juruá, capitão Oliveira, assim que receberam a informação, uma equipe foi encaminhada para o local na madrugada de ontem (07).

“Encaminhamos a equipe ainda na madrugada, e eles estão no local fazendo as buscas”, falou o comandante.

Com informações OJuruáEmTempo