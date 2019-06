Antônia Lúcia recebe declaração apaixonada do marido Silas Câmara

O programa Mais Médicos vem gerando polêmica e não é de hoje. Em Rio Branco, o professor José Uchôa usou seu Facebook para criticar o governo federal por não ter reservado vagas na nova etapa do programa para Rio Branco:

“Fim do programa mais médicos em Rio Branco , 53 profissionais a menos atendo o povo pobre na periferia da nossa cidade, ao todo 42 mil atendimentos que deixaram de serem feitos. Sem dúvida nenhuma um belo presente do presidente Jair Bolsonaro em retribuição a cidade que lhe deu 82% dos votos válidos na eleição do ano passado”, disse ele.