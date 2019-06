Acumulado, novo sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões neste sábado, 8

O aplicativo para análise do contracheque alcançou a marca de mais de 200 mil acessos por mês. O objetivo da plataforma é facilitar e melhorar o acesso ao contracheque dos servidores públicos estaduais.

As vantagens dessa plataforma é direcionar o usuário a ter acesso aos seus contracheques, todo seu histórico, com disponibilização da cédula C de todos os anos e não somente do ano anterior e também para ex-servidores, fazer uma validação do contracheque, o calendário de pagamento, informações sobre as tabelas de imposto de renda, entre outros benefícios.

O analista de sistemas da Secretaria de Ciência e Tecnologia, Maicon Vasconcelos, diz que o serviço facilita ao servidor ao que era muito trabalhoso para acessar. “Ele tinha apenas acesso a uma Cédula C que era a do ano anterior, mas não conseguia acessar uma de quatro anos atrás caso fosse preciso. Na aplicação anterior isso não era possível, mas agora há disponibilidade de todo histórico” comentou o analista.

O acesso é feito através do usuário e senha do e-mail funcional, onde servidores que estão ativos e aposentados também podem conectar-se. Mesmo após a aposentadoria o e-mail permanece ativo e usando este login é possível ter total acesso de onde estiverem.

Este aplicativo oferece agilidade, só é preciso baixá-lo em um celular versão android, fazer o login para aqueles que já possuem cadastro ou cadastrar-se e assim que realizar todo o processo possuirá as informações precisas.

O aplicativo Contracheque AC está disponível apenas na plataforma digital do ‘google play‘, de forma gratuita, simples e acessível.