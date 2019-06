Em 1976 Chico Buarque de Holanda compôs a música “A coisa aqui tá preta” criticando a ditadura militar. Cerca de 33 anos se passaram e a coisa continua preta. Na verdade, ficou muito pior. Diz a canção…

Aqui na terra tão jogando futebol

Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll

Uns dias chove, noutros dias bate o sol

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta

Pios é caro amigo, quero lhe falar da violência. De janeiro para cá 99 jovens morreram de forma brutal, que deixaria Genghis Kham corado de vergonha. Todos foram assassinados, exterminados, eliminados. Diante do quadro dantesco do que acontece nos presídios do Amazonas e das chacinas no Estado do Pará, não parece lá muita coisa, mas coloque 99 defuntos um ao lado do outro na frente do Palácio Rio Branco que a população ficará chocada.

De tão comum as pessoas vão se costumando com o medo, o pavor. Sentimentos que produzem a síndrome do pânico, depressão, insegurança e angústia. O Acre, apesar de ser pequeno e pobre, é o 5º na cabeça da lista dos Estados mais violentos do país. E, por incrível, que possa parecer, não é incompetência das polícias que agem na prevenção e repressão. A guerra das facções é uma variável fundamental nesse contexto.

A questão é que o Acre um Estado com fronteiras abertas. Não é produtor de drogas e armas, mas um ponto comercial excelente para venda no varejo e distribuição no atacado. Além, é claro, de ser um dos principais corredores. Com o agravante de ser o palco da guerra entre as fações para o controle do mercado, aos moldes do que fez Al Capone na Chicago dos anos 30 nos Estados Unidos. Só que na guerra daqui o Al Capone seria uma simples mula, tal o descalabro.

O governo do Estado promete intensificar a luta contra o crime com mais policiais, carros, armas, munições e inteligência. É louvável, mas se o governo federal não intervir com uma política de Segurança para os Estados fronteiriços, não fizer parceria com os vizinhos para combater a produção de drogas e o tráfico de marmas, o presidente Jair Bolsonaro pode armar a população brasileira até com bateria ante aérea que a coisa vai continuar ficando preta, até virar um desses buracos negros que nem a luz escapa.

. Atenção BUPAC!!

. Bloco de Apoio ao Acre continuem trabalhando em defesa dos mais nobres interesses do Acre como estão fazendo.

. A população acreana agradece e saberá recompensar nas urnas.

. O governador Gladson Cameli (Progressista) fica até muito consternado com a ajuda que o BUPAC tem dado ao governo.

. Como dizia o ex-vereador Cabide na tribuna da Câmara:

. Parabéns! Parabéns e parabéns!

. Começou a aparecer as sem-vergonhices na Saúde, cabe ao governo providências.

. Aliás, é muito cedo para criticar a nova secretária de Saúde, Monica Feres; ela ainda nem esquentou a cadeira.

. Deixa a mulher começar a trabalhar!

. Quem sabe dá certo!

. Algumas mulheres são mais objetivas, diretas, claras…alguns homens confusos, indiretos, obscuros.

. Vai que cola, né?!

. Ainda não dei um pitaco sobre esse caso do jogador Neymar Junior, esperava mais elementos para tentar formar um juízo.

. A moça é digna de todo respeito, mas foi amadora na trama!

. Quanto ao Neymar, precisa tomar vergonha na cara, virar homem!

. Sobrou para o jornalista Mauro Neves, da Globo, que, ao que consta, vai pegar as contas para deixar de ser fuxiqueiro!

. “Cabra fuxiqueiro e cabra gabola são suas raças imundas”, disse o vendedor de água de coco “batizada” com água da torneira e um pouquinho de adoçante.

. Até o amargo do adoçante é sentido!

. Perguntei:

. Que amargo é esse, filho?!

. “É porque o coco é novo demais”.

. Água de coco boa é aquela que a gente vê o camarada furar o coco, vendida em carrinhos na entrada dos supermercados Araújo.

. É o que o povo diz, a voz do povo é a voz de Deus!

. Quem foi o mentiroso que criou essa frase, hem?!

. Porém, quando o povo diz ou é, vai ser ou já foi!

. Dá no mesmo, coisa dos antigos!

. Se o Minoru não for o candidato a prefeito do PSDB, a deputada Mara Rocha será!

. Na verdade, a ficha do Minoru está pronta, só falta ele assinar.

. Bom dia!