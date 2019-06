Vitimas de explosão em Cruzeiro do Sul passam por cirurgia no Hospital do Juruá

Uma das vítimas da explosão do barco em Cruzeiro do Sul está na UTI do Hospital do Juruá e outras quatro pessoas passam por cirurgia na noite desta sexta-feira, 7. A direção do Hospital deverá encaminhar os pacientes mais greves para Rio Branco, entre eles, um bebê.

Uma pessoa que estava no barco na hora da explosão estaria desaparecida nas águas do Rio Juruá. Agora há pouco, um homem que era considerado desaparecido, apareceu na margem oposta do local do incêndio. Ele conseguiu nadar e se salvar.

O vereador de Cruzeiro do Sul, Chaguinha, que estava próximo ao local da explosão e foi um dos primeiros a chegar no local,

conta que o cenário era de desespero, com muitos feridos, gritos e correria. “Muita gente se jogava na água pra fugir das chamas que se espalharam com muita rapidez”, disse.

Uma equipe da Polícia Civil fará perícia no local da explosão e a Capitania dos Portos também investigará o caso. O comandante do corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Oliveira, confirmou que na hora da explosão, o barco era abastecido clandestinamente por um Caminhão de combustível que estava na margem do Rio Juruá.