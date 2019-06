Vídeo mostra homem tendo convulsão após ser agredido por policiais militares em Rio Branco

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) foi eleita a mais influente entre os parlamentares da bancada federal do Acre que atuam na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Nenhum dos parlamentares do estado ocupou o ranking Top20 FSBinfluênciaCongresso referente ao último bimestre (abril/maio).

Mas entre os oito deputados e senadores do Acre, Mailza Gomes, que assumiu o mandato em janeiro deste ano no lugar de Gladson Cameli, foi a melhor classificada ocupando a 214ª posição e ficando à frente de parlamentares experientes como o senador Márcio Bittar, segundo colocado entre os acreanos.

Um total de 589 políticos foram avaliados através de um monitoramento das publicações pelas redes sociais, onde o FSBinfluênciaCongresso analisa o engajamento de todas as publicações feitas pelos parlamentares no Facebook, Instagram e twitter. É levado em consideração o número de seguidores, a quantidade de publicações, o alcance, curtidas, comentários e compartilhamentos.

Para a senadora, o reconhecimento de seu trabalho pelas redes sociais pelo FSB que é uma empresa de maior credibilidade nacional no assunto, é fruto de todo o esforço que ela vem fazendo para representar o Acre.

“O parlamento precisa dar respostas positivas ao país, as redes sociais ajudam a divulgar o nosso trabalho e interagir com o eleitor. São muitas demandas que nos chegam através dos internautas que acompanham o nosso trabalho. Me sinto feliz e ao mesmo tempo com mais humildade para continuar representando o Acre”, disse a senadora.