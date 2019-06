Sexta-feira, 7, deve ser de céu nublado e sem chuva em regiões do Acre

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada em Rio Branco. Werventon da Silva Felix, de 24 anos, foi ferido com dois tiros em um bar na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Esperança.

Segundo informações policiais repassadas ao ac24horas, Werventon saiu de casa e foi comprar um cigarro no bar, mas quando estava saindo do estabelecimento, dois homens não identificados em um carro Honda Civic se aproximaram e efetuaram três tiros. Silva foi ferido com dois tiros que atingiram o abdômen e perna. Os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Samu que conduziu a vítima ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde estável.

Policiais Militares fizeram rondas na região em busca de encontrar os autores do crime, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação dos Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).