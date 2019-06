Servente de Pedreiro é assassinado próximo a Fundação Bradesco, em Rio Branco

O Servente de Pedreiro Raimundo Sousa do Nascimento, 34 anos, foi morto a tiros no final da tarde desta sexta-feira (7) em via pública. O crime ocorrei na Rua Margarida, próximo a Fundação Bradesco, no bairro Esperança em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia repassadas ao ac24horas, a vitima havia saído do trabalho e ao trafegar em sua bicicleta na rua Margarida foi abordado por homens não identificados em um carro preto. Um dos criminosos em posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros que atingiu Raimundo. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Raimundo que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 4°Batalhão estiveram e isolaram a área até a chegada da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, em seguida colheram informações e fizeram ronda na região em busca de prender os criminosos, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. Agentes da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A Polícia não soube informar a motivação do crime.