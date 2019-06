Rio Branco recebe 6ª etapa do Circuito Nelore de Qualidade 2019

Servidores da 4ª Zona Eleitoral, com sede em Cruzeiro do Sul, viajaram seis horas de barco para chegar à comunidade Grajaú, em Porto Walter, onde realizaram a revisão biométrica de 202 eleitores daquela localidade. O atendimento ocorreu do dia 26 de maio a 2 de junho, com o uso de equipamento de tecnologia que permite a conexão com a internet via satélite.

Atualmente a Justiça Eleitoral do Acre realiza a revisão biométrica de dois municípios na região do Vale do Juruá, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, sendo que o primeiro conta com 6.244 eleitores, dos quais 5.227 já passaram pela revisão biométrica, o que representa 83,65% do eleitorado.

Em Marechal Taumaturgo o TRE também realizará atendimento itinerante a partir de segunda-feira, 10. Eleitores da comunidade Foz do Breu poderão procurar atendimento até o dia 15, na Escola Ernestina Rodrigues Ferreira.

Na comunidade Foz do Bajé o atendimento ocorrerá do dia 18 ao dia 23, na Escola João Praxedes. Em seguida, a equipe da 4ª Zona Eleitoral segue para a Aldeia Apiwtixa – terra indígena Kampa, onde realizará atendimento nos dias 25, 26 e 27.

O município de Marechal Thaumaturgo possui 9.934 eleitores, dos quais 7.134 já buscaram atendimento biométrico, o que representa 71,81% do eleitorado. Os atendimentos itinerantes, tanto em Marechal Thaumaturgo, quanto em Porto Walter, contam com o apoio das prefeituras dos respectivos municípios, com o transporte de materiais às comunidades e disponibilização de barqueiros.