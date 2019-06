Pronaf garante bônus de 20,63% para açaí do Acre em junho/julho

O Ministério da Educação divulgou na tarde desta quinta-feira (6) um novo balanço das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Até às 15 horas, o Acre estava entre os quatro últimos Estados em número de inscrições, com apenas 4.965 cadastros. Essa adesão só ganha do Mato Grosso do Sul, com 3.873 registros; Amapá (2.040) e Rondônia (1.908).

Ao todo, 530 mil candidaturas foram registradas. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia são os Estados que apresentam as maiores quantidades de inscritos.

As inscrições para o Sisu seguem até esta sexta-feira (7). No total, 59.028 vagas são oferecidas em 1.731 cursos de universidades públicas. De acordo com o MEC, o resultado da chamada regular está previsto para 10 de junho.

Já o período de matrículas vai de 12 a 17 de junho. No que diz respeito à manifestação de interesse na relação de espera, o procedimento ocorrerá de 11 a 17 de junho, enquanto que a convocação será realizada após o dia 19. Para mais informações, acesse o site do Sisu.

Confira, a seguir, a relação completa:

Rio de Janeiro: 74.730

Minas Gerais: 68.133

Bahia: 52.048

São Paulo: 48.626

Maranhão: 35.276

Ceará: 34.435

Paraíba: 27.657

Rio Grande do Sul: 21.481

Pernambuco: 20.032

Piauí: 18.420

Paraná: 16.740

Espírito Santo: 15.780

Pará: 13.555

Rio Grande do Norte: 12.893

Alagoas: 12.028

Goiás: 10.168

Distrito Federal: 9.440

Santa Catarina: 7.888

Tocantins: 6.490

Acre: 4.965

Mato Grosso do Sul: 3.873

Amapá: 2.040

Rondônia: 1.908