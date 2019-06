Prefeitura abre as inscrições para a 4ª edição do Festival Estudantil da Canção (FEC)

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, representada pelo Departamento de Políticas para a Juventude (DPJ), e Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), divulgou no Diário Oficial do Estado de quarta-feira (05), o edital da 4ª edição do Festival Estudantil da Canção (FEC).

Para participar do 4º Festival Estudantil da Canção – FEC 2019, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino médio e superior da rede pública e privada de ensino da capital. O Festival é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural com objetivo de promover a participação e o envolvimento de todos os estudantes do ensino médio e superior.

DAS INSCRIÇÕES – As inscrições deverão ser efetuadas no período de 04 a 21 de junho de 2019 nos locais e horários a seguir:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Rua do Aviário 958, bairro Aviário, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h; CEU PRAÇA DA JUVENTUDE, localizado na Rua Uirapuru nº 420, bairro Cidade Nova, no horário de 8h às 12h e das 14h às 17h, e também nas Escolas da rede Estadual de Ensino Médio relacionadas no anexo do edital conforme a disponibilidade das turmas de ensino médio.

Para os participantes de nível superior, as inscrições podem ser realizadas nas Instituições de Ensino Superior de Rio Branco, nos horários intercalados que contemplem todos os turnos.

No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: Ficha de Inscrição devidamente preenchida (impressa ou em letra de forma) e assinada pelo candidato – cópia de qualquer documento com foto; Declaração de Frequência atualizada emitida pela instituição de ensino. Três (03) cópias impressas da letra da música inscrita, constando o título da composição, nome do (s) compositores (s).

Quando se tratar da modalidade Música Autoral a composição deve ser registrada em cartório ou apresentar a Declaração de Direitos Autorais sobre a Música. Em caso de composição em parceria/conjunta, o registro deve conter o nome de todos os compositores. Um vídeo com uma apresentação da música inscrita em formato MP4 com limite mínimo de 01 (um) minuto e máximo de 05 (cinco) minutos.

Etapa Classificatória do Ensino Médio – A etapa classificatória acontecerá no período de 05 de julho a 02 de agosto de 2019 e selecionará os finalistas de cada regional para a etapa final. A modalidade de ensino médio acontecerá por regional, sendo que cada Etapa Classificatória selecionara 04 (quatro) candidatos sendo que 02 (dois) na categoria interprete e 02 (dois) na categoria autoral. O candidato que não comparecer a Etapa Classificatória da sua regional será automaticamente desclassificado.

Etapa classificatória dos Universitários – A etapa dos universitários selecionará 10 (dez) candidatos, sendo que irão passar 05 (cinco) candidatos da categoria autoral e 05 (cinco) da categoria interprete. O candidato que não comparecer será automaticamente desclassificado.

Das Categorias e Modalidades – As inscrições podem ser realizadas em uma das seguintes categorias: Música Autoral – participantes poderão apresentar música de sua autoria ou em parceria, desde que resguardados todos os direitos autorias. Música Intérprete – música de autoria de terceiros dos mais variados gêneros da música nacional e internacional, em todas as suas vertentes, instrumental e vocal desde que resguardados todos os direitos autorias.

As inscrições podem ser realizadas nas seguintes Modalidades:

Ensino Médio – estudantes regularmente matriculados no ensino Médio regular ou especial da rede pública e privada de Rio Branco.

Ensino Superior – estudantes regularmente matriculados no ensino superior nas modalidades presencial e/ou à distância da rede pública e privada de Rio Branco.

Haverá uma premiação para a MELHOR MÚSICA AUTORAL de cada modalidade ensino: Médio e Superior. Haverá uma premiação para o MELHOR VÍDEO independente da categoria e modalidade, sendo que nessa categoria do melhor vídeo, é a única onde os participantes de ensino médio e superior competem juntos.

Premiação – Serão premiados os 03 (três) primeiros colocados da Etapa Final da Modalidade Ensino Médio e Superior e na premiação de melhor música autoral serão premiados um candidato do ensino médio e um ensino superior, na categoria do vídeo mais curtido da fanpage, será uma premiação única no valor de R$ 500,00.

“O FEC já faz parte do calendário cultural de Rio Branco, e graças a um esforço da prefeita Socorro Neri, que mesmo diante dos desafios financeiros que enfrentamos, estamos garantindo que o festival da canção continue envolvendo e gerando, oportunidade para os nossos jovens”, afirmou a Diretora do Departamento de Políticas para a Juventude.