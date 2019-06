Barco explode em Cruzeiro do Sul e deixa 13 pessoas gravemente feridas

Três guarnições do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul atuam para apagar o fogo no pontão, na margem do Rio Juruá, onde houve uma grande explosão agora no início da noite desta sexta-feira, 7.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local e há notícias que pele menos 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital do Juruá com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. De acordo com informações repassadas por populares, uma criança está entre os feridos.

Pontão é um posto de combustível que fica dentro do rio para abastecer barcos e são bem comuns em todo o Vale do Juruá’.