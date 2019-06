Padre mostra imagens do início do sacerdócio e 50 anos depois

Poucos assuntos tem sido tão comentados como o caso envolvendo a acusação de estupro contra o jogador Neymar. Caso que ganhou novos desdobramentos com a divulgação nesta quarta-feira (05), do vídeo de uma briga entre o atacante do PSG e Najila Trindade Mendes de Souza, que o acusou de cometer abuso sexual quando eles se encontraram em Paris, no dia 15 de maio.

O assunto foi um dos mais comentados e postados pelos internautas acreanos na noite de ontem e segue sendo tema na manhã desta quinta-feira (06).