Menino improvisa uniforme e usa botas por não ter chuteira

A prefeita Fernanda Hassem está em Brasília esta semana em busca da liberação de recursos de emendas para Brasiléia. Ela faz uma verdadeira peregrinação nos gabinetes com vários projetos em mãos com emendas que já foram carimbadas para o município, mas que ainda não foram liberadas.

A gestora se reuniu com os deputados federais acreanos Alan Rick, Jesus Sérgio, Jéssica Sales, e com a senadora Mailza Gomes. Dentre as pautas destacam-se a busca pela liberação de recursos na área da infraestrutura para a pavimentação de ruas e a construção de calçadas na Avenida Manoel Marinho Monte; e a implantação do Instituto Médico Legal para atender a Regional do Alto Acre, assim como outros investimentos. Fernanda Hassem também manteve audiência com os senadores Sérgio Petecão e Márcio Bittar, com os deputados federais Manuel Marcos e Vanda Milani, onde apresentou as necessidades do município.

A prefeita Fernanda Hassem avalia a ida a capital federal como positiva porque, segundo ela a sinalização dos parlamentares em ajudar o município é a melhor possível. “Avalio essa vinda à Brasília como muito positiva, pude visitar nossos deputados federais e senadores e apresentar as necessidades dos moradores de Brasiléia, da nossa cidade. Sei que não é a temporada de emendas, mas é um momento em que a gente precisa da liberação das emendas que já temos de anos anteriores para o município. Esses recursos são importantes para investirmos na agricultura familiar, na manutenção de ramais, na pavimentação de ruas, construção de creches, escolas e biblioteca e também em equipamentos para que possamos avançar com as melhorias que estamos fazendo na nossa cidade”, finaliza a prefeita.

Além de recursos de emendas, que são muito importantes para o município, a prefeitura de Brasileia faz importantes investimentos com recursos próprios e também através de parcerias, como é o caso da Operação Verão, em execução neste momento na cidade. São realizados serviços na zona urbana e rural de Brasiléia com base no planejamento feito pela gestão. O pacote da Operação Verão inclui serviços de tapa-buracos, limpeza de ruas, parques e praças, desobstrução de redes de drenagem, reposição da iluminação pública e recuperação e acesso de ramais.

SECOM – Raylanderson Frota