Valterlucio – Mudanças climáticas e o pânico do aquecimento global

O Deputado Federal Alan Rick (DEM) esteve no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nesta quinta-feira (06), acompanhado dos prefeitos Tanízio Sá, de Manoel Urbano, Gedeon Barros, de Plácido de Castro, e Ilderlei Cordeiro, de Cruzeiro do Sul tratando de diversos assuntos relacionados a obras de infraestrutura que serão realizadas no Acre como fruto de suas emendas individuais e recursos voluntários.

No Desenvolvimento Regional, foram recebidos pelo Ministro Gustavo Canuto e pelo Chefe da Assessoria Parlamentar, Georgenor Cavalcante.

“No MDR, solicitamos a liberação de recursos para pavimentação de ruas em Manoel Urbano, Plácido de Castro e Brasiléia. A população não aguenta mais tantos buracos. As cidades acreanas parecem ter sofrido um bombardeio aéreo. Temos que aproveitar o verão para realizar serviços de pavimentação. Por isso, a liberação dos recursos precisa ser urgente”, disse Alan Rick.

Alan aproveitou a visita ao MDR para solicitar a construção da contenção do barranco do Rio e a Orla do Juruá, em Cruzeiro do Sul. “Será a maior obra do município, pois envolve não só a contenção do rio Juruá, como também a criação de um porto de embarque e desembarque, conectando passageiros do Acre e do Amazonas”, destaca Alan Rick.

A Orla de Cruzeiro do Sul contará com praça de alimentação, pista de caminhada, mirante e outras estruturas para atender o povo de Cruzeiro do Sul e turistas. “Será tanto um ponto turístico, que enriquecerá e valorizará Cruzeiro do Sul, quanto um porto para trocas comerciais e transporte de passageiros”, diz Alan Rick.

O parlamentar também levou o prefeito Tanizio ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), onde foram recebidos por Paulo Márcio, Chefe de Gabinete da Ministra Tereza Cristina, e Christian Schneider, assessor especial da Ministra Tereza que está em missão oficial à Argentina.

“Ao MAPA, solicitamos recursos para as prefeituras de Manoel Urbano, Rio Branco e Brasiléia. Para Manoel Urbano, serão máquinas, equipamentos agrícolas e um veículo tipo Pick-Up, somando R$ 186 mil, para dar assistência aos produtores locais. Para Rio Branco, pedimos o pagamento de minha emenda de R$ 1 milhão para a pavimentação do Ramal da Piçarreira sonho antigo dos moradores dos Pólos Benfica e Moreno Maia”, disse o Deputado. “Para Brasiléia, solicitamos a liberação dos recursos para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, que somam R$ 125 mil, para ampliar a produção rural dos nossos agricultores familiares com maquinário de qualidade”, completou.