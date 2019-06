Bittar debate projeto de sua autoria que prevê o fim da reserva legal de florestas nacionais

O senador do MDB do Acre, Marcio Bittar, participou na noite desta quinta-feira (6), em Brasília, do programa ‘Globo News Miriam Leitão’. Na pauta estava o projeto de lei de sua autoria, assinado também pelo colega de parlamento Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), que prevê o fim da reserva legal de preservação de floretas brasileiras. Outro convidado da emissora foi o gerente de políticas públicas do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), Luis Fernando Guedes.

Para Bittar, a propriedade privada no Brasil é uma ‘peça de ficção’. O país, segundo ele, é único lugar do mundo em que o estado tomou até 80% da propriedade privada, não indenizou ninguém e ainda exige que o proprietário arque com os custos da preservação ambiental da área que precisa manter intocável.

“Portanto, o meu projeto, assinado pelo Flávio Bolsonaro, tem por objetivo devolver a essas pessoas o direito à propriedade privada”, disse ele.

Ainda de acordo com o senador do MBD do Acre, a aprovação da proposta significaria para o Brasil a possibilidade de triplicar a produção de alimentos.

No projeto em tramitação no Senado, Bittar e Flávio Bolsonaro alegam que o Brasil é o país que mais preserva florestas nativas no mundo, sendo que 66,3% de suas terras são destinadas às unidades de conservação ambiental.

Os autores da proposta argumentam que o excesso de áreas protegidas compromete o crescimento da produção agropecuária e prejudica o avanço da economia.