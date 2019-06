Áudio revela que diretor do Huerb atende em consultório particular no horário de expediente, mas ganha como se trabalhasse o dia inteiro

Um áudio enviado à redação do ac24horas, revela a triste realidade na saúde pública do Acre. Profissionais que recebem para trabalhar o dia todo, mas não cumprem com a carga horária.

O pior dessa história, é que o mau exemplo vem de cima, do próprio diretor geral do Hospital de Urgência de Emergência de Rio Branco, Welber de Lima.

Na gravação, a denunciante, que pediu pra não ser identificada, liga para o consultório particular de Welber. A secretária confirma que o mesmo atende pacientes das 14 às 16 horas, de segunda a sexta, em seu consultório particular, localizado na Pronto Clínica.

A pedido da denunciante, o ac24horas, colocou um efeito em sua voz para que não fosse reconhecida.

O problema é que Welber é diretor geral da maior unidade de atendimento de urgência e emergência do Acre e uma das que mais tem problemas de falta de profissionais, medicamentos e vagas para pacientes. Diariamente, há registro de pacientes, que deveriam está nas enfermarias, mas estão espalhados pelos corredores do hospital.

O mais grave ainda é que Welber, além de diretor do Huerb, recebe, como mostram as escalas da unidade, para trabalhar pela manhã e pela tarde. O médico ainda faz plantões extras como cardiologista e também como clínico geral.

Procurado pela reportagem do ac24horas, Welber de Lima, primeiramente disse que atendia no período da noite. Ao ser questionado que a informação era que os atendimentos eram no período da noite, afirmou que seria na hora do almoço. Questionado mais uma vez de que a informação da secretária era que o mesmo atendia das 14 às 16 horas, se limitou a dizer que os atendimentos são fora do horário comercial.

Veja os prints da conversa:

Segundo o portal da transparência do governo, Welber de Lima recebeu em maio mais de 22 mil reais de salário e gratificações.