Após denúncia do ac24horas, diretor-geral do Pronto Socorro deve ser exonerado

A porta-voz do governo do estado, a jornalista Mirla Miranda, informou a poucos instantes, que o governo acreano divulgará uma nota ainda na tarde de hoje (7), sobre o caso que envolve o diretor do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, Welber de Lima.

Como mostrou a reportagem do ac24horas com exclusividade, o médico, que é diretor-geral do Huerb, atende durante o seu horário de expediente, em seu consultório particular, de segunda a sexta, conforme informa a própria secretária do médico em um áudio. Os atendimentos ocorrem das 14 às 16h da tarde de segunda a sexta-feira.

Após a denúncia, a informação dos bastidores é de que o diretor deve ser exonerado pelo governador Gladson Cameli.

