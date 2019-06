Vereador Curinga, de Rodrigues Alves, deve deixar o PT pelo MDB

O presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, vereador Francisco Jardson de Souza, o Curinga, vai trocar o PT pelo MDB ou PSDB e deverá ser candidato a vice do atual prefeito, Sebastião Corrêa, na eleição municipal do próximo ano.

Esse é o primeiro mandato de vereador de Curinga que já ocupou cargo de confiança na gestão do ex-prefeito de Rodrigues Alves, Burica do PT.

Para não correr o risco de perder o mandato, Curinga só deixará o PT quando houver “janela de acordo com a Lei Eleitoral e só no próximo ano”.

Com base eleitoral na zona rural, Curinga é da Localidade Paraná dos Mouras. Ele diz que já teve conversas políticas com o prefeito Sebastião Corrêa.” Se for inviável que o cabeça de chapa e o vice sejam do mesmo partido, no caso o MDB, posso ir para o PSDB do vice governador Rocha e do deputado Luís Gonzaga