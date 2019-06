Suspeito de esfaquear servidor na Ufac havia sido preso e liberado horas antes de cometer o crime

A polícia apresentou na tarde desta quinta-feira, 6, o acusado de esfaquear o servidor técnico-administrativo do curso de Educação Física-Bacharelado, Wilson Canaverde Guimarães, de 68 anos. A vítima foi ferida com uma facada no peito no início da tarde de hoje, nas dependências da Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac), onde estava trabalhando.

O suspeito foi identificado como Artur de Oliveira Cunha, de 27 anos. De acordo com a polícia, Wilson estava numa na sala de coordenação do curso quando Artur se aproximou, pediu informação e, em seguida, lhe desferiu um golpe de faca, que atingiu o peito do funcionário.

Ao ac24horas, a polícia informou que Arthur havia sido preso na madrugada desta mesma quinta-feira, pelo crime de violação e dano. Na ocasião, ele foi liberado ao amanhecer, na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Crime aleatório e transtornos mentais

De acordo com o Boletim de Ocorrências da delegacia, Artur invadiu o centro de recuperação Caminho de Luz, no Ramal do Canil, no bairro Vila Acre, sob efeito de drogas e quebrou a janela de vidro que dá acesso a sala da residência de um dos moradores. Alterado, ele foi contido pelos próprios internos que acionaram a polícia militar. Artur foi preso e em seguida liberado, na madrugada desta quinta-feira (6).

No início da tarde do mesmo dia, após esfaquear o servidor público da Ufac, durante o interrogatório no cartório da Defla, o detido alegou que pretendia esfaquear alguém dentro do Via Verde Shopping, mas de última hora desistiu da ideia e foi para a Ufac.

Ainda segundo a polícia, Artur não tinha um alvo específico e desejava esfaquear alguém aleatoriamente. “Aparentemente ele possui transtornos mentais e já possui passagem pela delegacia”, informou um policial.

Reincidente

O ac24horas apurou que no dia 4 de julho de 2018, Artur se dirigiu até a recepção da Delegacia de Flagrantes e jogou duas trouxinhas de entorpecente em cima do balcão e pediu para ser preso.

Na ocasião, ele alegava que não tinha onde morar e nem o que comer, além de ser usuário de droga. Arthur chegou a ser preso, mas foi solto em seguida.

No dia 24 de julho de 2018, novamente voltou a chamar a atenção das autoridades policiais. Desta vez, quebrou com uma pedra o vidro de uma viatura policial em frente da Defla. Outra vez foi preso e liberado.

“Estão esperando esse homem matar alguém para tomarem uma decisão e tirarem ele do convívio social. Ele já prometeu tocar fogo em algo e matar alguém. Hoje pela manhã feriu o servidor público da Ufac, já deu um sinal, espero que as autoridades competentes tomem uma decisão”, disse um policial que não quis se identificar.