Servidor público é esfaqueado dentro da Universidade Federal do Acre

No entanto, as avaliações devem ser somadas a outras questões

No Brasil, cerca de 56% dos estudantes que ingressaram em uma universidade acabaram desistindo no meio do caminho ou trocaram de curso no decorrer da graduação, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), com base no Censo de Educação Superior. Os cursos que apresentam maior evasão: Administração (182.591), Direito (128.728), Pedagogia (100.743), Ciências Contábeis (59.002), Enfermagem (43.429), Serviço Social (34.498) e Ciências Contábeis (59.002).

Com a aproximação das provas do Enem 2019, muitos estudantes começam a se questionar sobre que área devem seguir para a construção da carreira profissional. Nesse momento, devem ser colocadas em questão fatores além dos sonhos e idealizações para uma futura profissão. Pensar, por exemplo, se você tem aptidão, se sua personalidade se encaixa ou não são pontos que surgem nesse momento. Os testes vocacionais podem oferecer indicações de bons caminhos a serem seguidos com base nos nossos interesses na vida.

Psicólogos, coachs e orientadores são aptos para fazer os testes vocacionais, avaliações com o objetivo de trazer clareza para quem está em busca de qual curso escolher. O objetivo dos testes é analisar o conjunto de características específicas da personalidade para conseguir apontar áreas ou profissões mais adequadas.

Mas, por que somente os testes vocacionais não são suficientes?

Quando você fizer o teste vocacional, talvez saia de lá com sua carreira quase escolhida mas, se isso não ocorrer, é normal. Os profissionais são aptos a te ajudar mas pode ser que algumas perguntas não consigam alcançar o seu perfil – incluindo sonhos, medos, valores, ambições e propósito.

A decisão da escolha do curso envolve muitos fatores: interesses, habilidades, talento, objetivo financeiro, entre outros. É possível, por exemplo, listar alguns pontos importantes da sua personalidade. Coloque tudo que te importa e te move no papel da forma que achar melhor. Assim, você pode visualizar o que deve ser levado em conta. Com isso, faz sentido listar áreas, cursos e profissões que se encaixem com o que você busca.

Agência Educa Mais Brasil