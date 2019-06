Rio Branco tem o junho mais chuvoso em quatro anos, diz meteorologia

O governo de Jair Bolsonaro quer usar policiais militares de todos os Estados do país para fazer, em horários de folga, a fiscalização das florestas nacionais, e a proposta deve ser implementada a partir da Amazônia. O plano, em elaboração no Ministério do Meio Ambiente, prevê contratar PMs que já atuam em fiscalizações ambientais de seus Estados. Eles poderão se credenciar para fazer os “bicos” nas unidades de conservação federais. Segundo foi noticiado, esse trabalho seria feito nos horários em que os policiais estiverem livres, recebendo diárias pagas com recursos da União.

Para esse serviços os PMs receberiam a “Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho da Polícia Militar” -prática conhecida como “Dejem”.

O comando da PM do Acre ainda não tem ideia formada sobre o tema. “Ainda não foram feitas conversas aqui no Estado. Mas é uma proposta do Ministério do Meio Ambiente para que os Estados passem a autuar por meio dos batalhões ambientais e não apenas pelos agentes do Ibama”, disse ao ac24horas o coronel Ezequiel Bino, comandante-geral da PM.