Rapaz vai em bar no bairro Esperança comprar cigarro e é baleado por dupla em Civic

O jovem Vitor Saldanha de Souza, 22 anos, foi ferido com dois tiros. O fato foi registrado dentro de sua residência na noite desta quinta-feira (6), no Ramal Saldanha, no km 7, na BR-364, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Vitor estava em casa com seu pai e dois irmãos quando três homens não identificados chegaram na chácara em um veículo e chamaram por Vitor. Ao sair para saber quem estava chamando, um dos criminosos efetuou dois tiros que atingiu o jovem no abdômen e na perna. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Samu foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. De acordo com o médico do Samu, o tiro no abdômen transfixou o corpo de Vitor.

Policiais Militares estiveram no local e após colher colher as características do veículo e dos autores do crime saíram em busca de prendê-los, porém ninguém foi encontrado.

A Polícia Civil através da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso. Os civis não souberam informar a motivação do crime.