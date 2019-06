Presidente da Aleac participa de assinaturas de convênios no interior

O Presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Deputado Nicolau Júnior, participou na manhã desta quinta-feira, 06, da assinatura do convênio firmado entre Prefeitura de Cruzeiro do Sul, de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Governo do Estado, através do programa ‘Ramais do Acre’. A solenidade foi realizada na Sede do Sindicato Rural do município, contando com a presença do governador Gladson Cameli.

O presidente da Aleac enfatizou a importância da união entre os poderes, com o propósito de levar melhorias para os municípios e para população.

“No legislativo estamos a disposição, dentro da nossa responsabilidade, para ajudar da melhor forma também os municípios e toda população do estado. Parabenizo o governador Gladson, que está tomando uma excelente iniciativa em firmar esse convênio com as prefeituras, para recuperação de ramais, pois só assim poderão oferecer condições mais dignas para os moradores, em especial os da zona rural”, destacou o presidente.

Com o programa, o estado vai oferecer recurso financeiro para compra de combustível, sendo 70% do valor, e recuperação de máquinas e drenagem, sendo o percentual de 30%. Será dada prioridade para a recuperação em rotas que realizam o transporte escolar e escoamento agrícola.