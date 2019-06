Gladson Cameli anuncia asfalto de pontos críticos de ramais em Cruzeiro do Sul

Cumprindo agenda no Juruá, o governador Gladson Cameli afirmou a produtores rurais que seu objetivo neste primeiro momento é asfaltar os pontos críticos dos ramais, como as grandes ladeiras e priorizar as estradas com maior número de famílias.

Segundo Cameli, o governo vai atuar com R$ 10 milhões de recursos próprios, mas são esperados R$ 97 milhões de Emenda da Bancada Federal, quando será possível, expandir o asfaltamento das vicinais.

Para Cruzeiro do Sul serão destinados R$ 2 milhões para 600 km de ramais. “Se não asfaltar os piores trechos, no próximo ano faremos tudo de novo. Então a solução é asfalto mesmo e eu vou cobrar qualidade no serviço” , afirmou o governador aos produtores rurais e lembrando que ” se o IMAC não deixar vocês trabalharem, me avisem que eu resolvo”.

A recuperação de pontes e a instalação de dispositivos de drenagem também são parte do serviços de melhoramento dos ramais. De acordo com o diretor do Deracre, Ítalo Medeiros, nos ramais principais será usada camada vegetal e nos menores haverá raspagem. Para o serviço serão usadas quatro patrulhas com 30 equipamentos do Deracre e outros, alugados pela Secretaria de Infraestrutura. As máquinas começam pelos ramais da BR-364, do Pentecoste e Macaxeiral.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeiro do Sul, Francisco das Chagas, agradeceu pelo empenho do governador, que ” não nos deixou no abandono como o PT fez”.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que não esteve em nenhum evento de Gladson, que está no Juruá desde terça-feira, também não assinou o convênio dos ramais e foi representado pelo vice Zequinha Lima.