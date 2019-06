Feijó abre edital para contratação temporária de profissionais na área da Saúde

Logo pela manhã desta quinta-feira, 6, começaram a circular nas redes sociais supostas matérias jornalísticas informando que as duas acreanas presas no Distrito Federal após matar e esquartejar uma criança de 9 ano, teriam sido espancadas dentro de presídio em que se encontram, no Centro-Oeste do país.

Entretanto, a notícia é falsa. Alguns veículos de comunicação acreanos também republicaram a falsa informação.

A ‘fake news’ diz que representantes do Complexo Penitenciário da Papuda disseram que as companheiras Rosana Auri da Silva Cândido e Kacyla Pryscila Santiago foram brutalmente espancadas por outras detentas na ala feminina do presídio.

A informação não procede.