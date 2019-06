Corpo de Bombeiros evita incêndio em residência no município de Feijó

Um princípio de incêndio numa residência localizada no município de Feijó fez com que uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocasse até o local, situado no bairro Genir Nunes, na manhã desta quinta-feira (6). De acordo com vizinhos, eles acionaram a guarnição quando perceberam que a casa de madeira estava começando a pegar fogo.

Segundo os Bombeiros, as chamas estavam consumindo a parte esquerda da casa, construída em madeira, de aproximadamente 30m² (5×6). Era cedo da manhã e, por sorte, não havia ninguém na residência no momento no início do sinistro.

A equipe relatou que a ação rápida do Corpo de Bombeiros impediu que as chamas se propagassem por toda a residência. O fogo foi rapidamente debelado.