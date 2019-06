Bancada federal do Acre se reúne com diretor-geral do DNIT, general Santos Filho

O servidor técnico-administrativo do curso de Educação Física-Bacharelado, Wilson Canaverde Guimarães, de 68 anos, foi ferido com uma facada no peito no final da manhã desta quinta-feira, 6, no bloco profº. José Anibal Tinoco, da Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac).

De acordo com informações da polícia, Wilson estava numa na sala da coordenação quando um homem, não identificado, se aproximou e em posse de uma faca desferiu um golpe que atingiu o peito do funcionário. Após a ação o criminoso fugiu.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Urgência (Samu) esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o servidor público ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Suspeito detido

Os seguranças da Universidade foram acionados e numa ronda pelas dependências da instituição conseguiram abordar e prender o acusado, que ainda estava em posse da faca usada no crime.

Uma guarnição da Polícia Militar compareceu na universidade e encaminhou o autor do crime primeiramente à Delegacia de Flagrantes (Defla), para em seguida conduzir o suspeito para a Polícia Federal.

Segundo o Vice-Reitor da Ufac, Josimar Ferreira, o criminoso não é universitário e estava rondando o campus da instituição de ensino.

“Esse cidadão estava circulando a Universidade, chegou até cumprimentar alguns professores, chegou até o servidor do curso (Wilson) e pediu uma informação. Em seguida, puxou uma faca e desferiu um golpe na vítima. Nos primeiros relatos, não identificamos nenhum vínculo do autor do crime com a Ufac. Todo auxílio já esta sendo dado ao funcionário”, concluiu Josimar.

Nota de esclarecimento:

Ato de violência contra servidor da Ufac no campus-sede

Um servidor técnico-administrativo da Ufac foi vítima de facada enquanto desempenhava suas atividades de trabalho, na manhã desta quinta-feira, 6, no campus-sede. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco pelo Samu e se encontra com quadro de saúde considerado estável.

No momento da ocorrência, o serviço de vigilância da Ufac foi acionado e capturou o autor da violência, que foi levado à delegacia pela Polícia Militar. A Reitoria e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas também estiveram presentes no local para tomar as medidas necessárias.

A Reitoria repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e manifesta sua solidariedade à família do servidor.