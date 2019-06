Acreanos comentam caso Neymar

Quando você busca um endereço no Google, ele te oferece opções de imagens e no Acre nem todas as imagens estão atualizadas, principalmente as de áreas turísticas.

O jornalista Altino Machado mostrou na noite desta quarta-feira (5), em suas redes sociais uma equipe da empresa na cidade.

“Um representante de uma agência de confiança do Google percorre a capital do Acre para fazer a inserção e melhorar a visualização de hotéis e pontos turísticos da cidade no buscador. Dentro de mais ou menos três meses os carros da empresa voltarão à Região Norte para filmar e atualizar as imagens do Google Street View”, escreveu Altino Machado.