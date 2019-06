Acre é 5º em tentativa de golpes nas compras pela internet: 5,6% registraram fraude

Divulgado neste mês de maio pela agência ClearSale, o Mapa da Fraude 2019 mostra a dimensão da fraude no e-commerce brasileiro. Em 5,6% das compras feitas pela internet houve tentativa de golpe em 2018, ano-base do estudo. O Acre é o 5º maior campo de busca por fraude no País, apesar do recuo em relação a 2017, ano em que o Estado ocupou a mesma colocação do ranking.

De acordo com o estudo, em 2018, a cada R$ 100 gastos em lojas online, R$ 3,53 sofreram tentativas de fraude no Brasil, o que representa um aumento de quase 9% em relação ao ano anterior. A divulgação oficial aconteceu na sétima edição do Vtex Day, um dos maiores eventos de e-commerce e negócios digitais do mundo.