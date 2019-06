17 vagas de empregos nesta quinta: babá, cabeleireira e vendedor; confira a lista

Um relatório divulgado pelo vereador Emerson Jarude (sem partido) na sessão desta quinta-feira, 6, revela que os serviços da Operação Verão, realizada pela prefeitura de Rio Branco, não estão alcançando o prazo do 1° cronograma estabelecido e apresentado pela prefeitura na Câmara Municipal de Vereadores. O balanço aponta que das 33 ruas que deveriam receber intervenção nos primeiros dias, apenas 10 foram atendidas.

O parlamentar saiu às ruas da capital para verificar o andamento das obras nesta primeira quinzena de serviços e constatou que o cronograma da Operação Verão já está atrasado e corre risco de não contemplar as ruas que necessitam de intervenção de urgência. “Visitamos as ruas que estavam no primeiro cronograma quinzenal da Operação e mais da metade delas não foram concluídas no prazo estabelecido pela própria Prefeitura”, diz o vereador.

Jarude andou por 100 km, em oito regionais de Rio Branco. “Algumas ruas sequer foram iniciadas as benfeitorias. Até o presente momento também não foi enviado o cronograma da primeira quinzena do mês de junho, conforme combinado entre os vereadores e Prefeitura”.

De acordo com o relatório do vereador, até agora, a Operação Verão só finalizou as obras em 10 ruas. Nove vias não foram concluídas dentro prazo e 11 nem foram iniciadas. Jarude ainda destaca que uma rua atendida não necessitava dos serviços da Operação.