Um deputado nada Feliz

A foto de Sérgio Vale ostra toda insatisfação da base do governo reflete no plenário da Assembleia Legislativa do Acre. Depois das mudanças na saúde, com a troca de secretário, o deputado José Bestene (Progressista) foi desabafar no famigerado Bloco de Apoio ao Acre – BUPAC, formado pelos deputados Gerlen Diniz, Neném Almeida, Wendy Lima e Chico Viga. Estaria Bestene propenso a participar do BUPAC?

Perguntar não ofende. Aliás, o BUPAC também é conhecido pela gula por cargos.