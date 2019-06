Ufac começa a cortar gastos após anúncio de bloqueio de verbas

Por meio de um comunicado emitido pela própria Reitoria e divulgado na noite dessa terça-feira, 4, a Universidade Federal do Acre (Ufac) informou que já começou a adotar medidas de restrição orçamentária após anúncio dos cortes de verbas na instituição.

Entre as mudanças adotadas para contenção de gastos, estão: diminuição no horário de funcionamento da Biblioteca Central, suspensão de atividades no anfiteatro Garibaldi Brasil e no Teatro Universitário, limitação de passagens e diárias, redução no serviço de limpeza nos campi da Ufac e suspensão dos editais de extensão que seriam abertos neste segundo semestre.

A nota informa que “diante dos evidentes riscos de interrupção de serviços e de revisão dos contratos terceirizados, foram adotadas estas medidas de restrição orçamentária”. Agora, a Biblioteca Central funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h, para economizar energia elétrica.

Os agendamentos externos do anfiteatro Garibaldi Brasil e do Teatro Universitário estão suspensos. A solicitação de passagens e diárias só deverá ser autorizada em casos emergenciais. A Ufac ressalta que novas medidas de contenção poderão ser adotadas, caso o Ministério da Educação (MEC) não volte atrás na decisão, antes do fim do primeiro semestre letivo de 2019.

Segundo a Reitoria, as medidas têm como objetivo assegurar condições mínimas para o funcionamento da universidade até o fim do próximo mês de julho. “Diante da situação que afeta o dia a dia da Ufac, a Reitoria conta com a compreensão do público e solicita colaboração e solidariedade de todos no sentido de superar os obstáculos impostos à instituição”, apela a instituição.

O corte no orçamento das universidades federais anunciado pelo Governo Federal, por meio do MEC, no dia 30 de abril deste ano, irá diminuir aproximadamente R$ 15 milhões no orçamento da Ufac.