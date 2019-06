Texto do Fabrício Carpinejar sobre menino Rhuan viraliza na web

A morte do menino acreano Rhuan, que está sendo velado na manhã desta quarta-feira, (5) e Rio Branco, comoveu o Brasil e um texto escrito pelo renomado escritor gaúcho Francisco Carpinejar com o título “perdão, Rhuan”, viralizou nas redes sociais e tem sido um dos mais compartilhados no WhatsApp.

No texto Carpinejar diz que o diabo não precisa existir, pois gente perversa já realiza o seu trabalho. “O homicídio do menino Rhuan, de 9 anos, pela sua mãe, Rosana, 27 anos, na última sexta-feira (31/5), em Samambaia (DF), é de uma violência demoníaca. A criança acabou morta pela mãe e pela companheira dela para aliviar gastos financeiros. Seu fim significou, de acordo com a alegação absurda das assassinas, um enxugamento doméstico: uma boca a menos para alimentar. Ele não teve como se defender. Nenhum menino teria como se defender. Como pode se defender alguém com o tamanho dele, com a idade dele, com a inocência dele, com o olhar dele assustado, sem entender o castigo que nunca terminava?”.

Segundo ele, é em momentos como o vivido por Rhuan “que o gênero humano perde a salvação como um todo”. Somente no Facebook o texto publicado originalmente no jornal Zero Hora, obteve mais de 43 mil likes, 12 mil comentários, 14 mil compartilhamentos. Leia o texto na íntegra AQUI.