Tempo no Acre deve ser de sol e parcialmente nublado nesta quarta-feira (5)

O Tribunal de Justiça do Acre encera logo mais às 18 horas as inscrições para o Casamento Coletivo do Projeto Cidadão em Rio Branco. Noivos interessados em oficializar a união devem procurar o Palácio da Justiça, no Centro, até o fim do expediente, às 17h. A cerimônia nupcial ocorrerá no dia 16 de agosto, no Estádio Arena da Floresta, às 18h. As vagas estão limitadas a 900 casais.

Desde a sua criação, há 24 anos, o Projeto Cidadão promoveu 50.384 uniões nas edições do Casamento Coletivo.