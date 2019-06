Sena Madureira promove ação pelo Dia Mundial do Meio Ambiente

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio do trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma grande mobilização na manhã desta quarta-feira, 5, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Palestras, plantação e distribuição de mudas para reflorestamento, além de blitz educativas, conscientizaram a população nas ruas do município.

O prefeito Mazinho Serafim agradeceu a oportunidade de se aproximar ainda mais da comunidade em prol de um benefício em comum: o Meio Ambiente. “Nossa gestão tem priorizado esse debate com ações contínuas, principalmente em nossas escolas municipais, com o intuito de promover a reflexão em nossas crianças e jovens sobre a importância de cuidar do meio em que vivemos”.

Na Praça principal da cidade, a 25 de Setembro, a secretária de meio ambiente destacou que a prefeitura teve a sensibilidade de se envolver na celebração do dia 5 de junho. “Tivemos o cuidado de celebrar a data convidando as escolas, alunos do Instituto Federal do Acre (Ifac), – turmas de Agropecuária e Informática, crianças da rede municipal de ensino e a comunidade em geral para mostrar a importância de preservar o ambiente natural”, disse Sirla Diniz.

A representante do ICMBio, Marilene Lima, esteve no local e falou das Reservas Extrativas existentes em Sena Madureira. O órgão atua com proteção e preservação de unidades de conservação. “O meio ambiente é um dos pontos que sempre buscamos preservar e proteger. As Reservas Extrativistas que abrangem Sena, principalmente a Cazumbá-Iracema, que abrange 45% do município, protege as famílias que residem lá e também a floresta e seus seres vivos”. Para Lima, as reservas mantêm a cultura das pessoas que vivem na floresta.

Após palestras de conscientização, crianças da creche Criança Feliz realizaram blitz educativa com entrega de panfletos nos arredores da praça. Participaram, ainda, gestores e coordenadores da prefeitura e da secretaria de meio ambiente e toda a comunidade que foi prestigiar a ação. O Viveiro da Floresta, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na gestão de Israel Milani, contribuiu com o fornecimento das mudas entregues a população do município.