Mega-Sena sorteia hoje R$ 63 milhões

A Mega-Sena pode pagar até R$ 63 milhões do prêmio principal que será sorteado nesta quarta-feira (5). O sorteio será realizado no começo da noite pelo Caminhão da Sorte, que está em Salvador, na Bahia.

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio do último sábado (1), e o prêmio se acumulou.