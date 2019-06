Mailza consegue liberação de mais de R$1 milhão para infraestrutura do município de Porto Acre

Este ano, o tema da 5ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa foi “Os desafios de envelhecer no século 21 e o papel das políticas públicas”. O evento ocorreu nessa terça-feira, 4, no anfiteatro Garibaldi Brasil da Universidade Federal do Acre. Organizado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, a ação contou a participação de diversas entidades da sociedade civil organizada.

A prefeita Socorro Neri abriu a Conferência, destacou o trabalho desenvolvido pelo município e os muitos desafios que devem ser superados, não apenas na cidade de Rio Branco, mas em todo o país com aumento da expectativa de vida dos brasileiros.

“Hoje, nós aproveitamos para fazer uma avaliação do que tem sido feito em Rio Branco e do que ainda precisa ser feito, melhorado, para garantir que o nosso envelhecimento se torne cada vez mais saudável. Há muito que deve ser melhorado e é esse diálogo, a busca por alternativas e soluções que buscamos tratar com a sociedade neste espaço”, disse a prefeita.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Núbia Musis, falou sobre a rede de proteção disponibilizada aos idosos. “Nós temos vários serviços para o atendimento dos idosos, desde os Cras [Centro de Referência de Assistência Social], que faz todo o acompanhamento dos idosos, temos o Centro de Referência do Idoso no Calafate até o fortalecimento do Conselho do Idoso no município”.

Aos 72 anos de vida seu João Batista frequenta o Centro de Referência do Idoso no Calafate. Segundo ele, as atividades desenvolvidas lá o permitiram curar uma forte depressão e voltar a ter dias mais felizes. “Eu falo sempre pros idosos que estão em casa que procurem estes locais, que frequentem e se exercitem nas academias ao ar livre. Eu estou muito bem e sempre digo que devemos aproveitar melhor esses espaços que já existem”.

Os apontamentos feitos na conferência municipal serão levados para a etapa estadual e em seguida para a Conferência Nacional, que será realizada em novembro em Brasília.