Jovem é ferido a golpes de faca; vítima sofreu corte profundo no rosto

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. O jovem Weliton Lima da Silva, de 19 anos, foi ferido a golpes de faca no final da manhã desta quarta-feira (5), na rua Aquarela, no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Weliton estava caminhando na rua quando foi abordado por um homem não identificado, que de posse de uma faca desferiu três golpes, um corte profundo no rosto, no ombro e acima do peito. Após a ação o criminoso fugiu do local correndo.

Populares que passavam pelo local ao verem o jovem sangrando muito pela face, acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o bairro Conquista, colheram as características do autor do crime, fizeram várias rondas na região, porém o criminoso não foi encontrado.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia não soube informar a motivação do crime.