Gladson é o primeiro governador a participar de fórum da Undime no Acre em 16 anos

A prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), deu início nessa terça-feira, 4, às atividades alusivas a Semana Nacional do Meio Ambiente. Cerca de 200 alunos da creche Criança Feliz, situada no bairro Bosque, no município, participaram de uma programação lúdica para entendimento dos cuidados necessários para com a natureza.

Os pequenos alunos receberam instruções com gincanas e palestras sobre como as ações diárias de limpeza e coleta de lixo, importantes para a manutenção de uma boa educação ambiental. Segundo a engenheira florestal da SEMAA, Jéssica Sampaio, as atividades de cunho educativo voltadas para crianças fazem parte da programação dedicada a rede municipal de ensino sobre a problemática do lixo no meio ambiente.

“Já é uma atividade contínua com os alunos da rede municipal, e também passamos os ensinamentos aos pequenos. Realizamos essas palestras em outras instituições também com o intuito de difundir conhecimentos sobre a fauna e flora”, disse a palestrante.

Os alunos participaram com perguntas e respostas sobre o meio ambiente de Sena Madureira. De acordo com a secretaria, eles já demonstram muita consciência ambiental, principalmente com relação ao tratamento do lixo. “As palestras contribuem muito para conscientização dos nossos alunos”, afirma a engenheira da SEMMA.