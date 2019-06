“Galo cego” dar “mata leão” em criança, rouba celular, mas é detido e quase linchado

O assaltante Malaquias dos Santos Gomes, de 40 anos, vulgo “Galo Cego” se deu mal na noite desta terça-feira, 4.

Após assaltar o celular de uma criança, por pouco não foi linchado por populares.

Segundo informações da polícia, a criança estava jogando vídeo game no celular em um lanche, localizado no bairro do Aviário, quando Malaquias e um comparsa chegaram em uma moto. “Galo Cego” desceu da moto, se aproximou da criança e deu uma “mata leão” sufocando a vítima e em seguida roubou o celular e saiu correndo. O pai da criança viu a ação do criminoso, perseguiu e derrubou o assaltante da moto.

Populares que passavam pelo local viram a cena e desceram um “samba de peia” em Malaquias.

O interessante é que foi o próprio comparsa de Santos que avisou a polícia, afirmando que havia um homem sendo agredido por várias pessoas.

Quando a polícia chegou no local se deparou com o assaltante já detido e machucado depois das agressões. O assaltante foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.