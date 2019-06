Ficha suja é o de menos!

Não se discute a importância do projeto de lei do deputado Roberto Duarte (MDB) que impede o acesso de fichas sujas à cargos públicos, aprovado pela maioria dos deputados. É até muito louvável. O governador Gladson Cameli (Progressista) poderá sancionar ou vetar. Cômodo seria sancionar. Gladson despacharia para casa boa parte dos indicados pelo MDB, partido do deputado Roberto. Também poderá vetar e o veto ser derrubado pelos deputados deixando o governador mais à vontade ainda, já que não teria nenhum constrangimento em dizer ao deputado federal Flaviano Melo e ao senador Márcio Bittar, além dos dirigentes do MDB em todo o interior, que não tem culpa de nada: “Estou apenas cumprindo a lei do deputado Roberto aprovada pelos deputados”.

Como disse, a lei é boa. Porém tem mais um, “porém”! Em um país em que o presidente da república está mandando retirar radares das estradas, acabar com exames toxicológicos para motoristas de caminhões e carretas, permitir o aumento de multas ampliando a pontuação na carteira de habilitação, permitir o acesso as armas quando 73% da população é contra favorecendo as milícias do Rio de Janeiro, liberar desmatamento, impedir a fiscalização do ICMBio e Ibama o que representa, nesse contexto, uma lei de ficha suja? No caso específico o cidadão pode ser um “ficha suja limpo”! Como é que é? Sim, porque só é ficha suja quem comete um crime, é denunciado, processado, julgado e condenado.

Aliás, essa mesma lei impediu o presidente Lula de ser o candidato a presidente. Ué!!! (Como dizem os cariocas), então a lei existe? Existe lá no Brasil, mas não no Acre. Existe no Acre sim, tanto é que o MPE tentou barrar a indicação de Alércio Dias para o Acreprevidência com essa lei. Calma não fiquem confusos, eu também fiquei: O Brasil é o pais que mais se faz lei no mundo, quiçá da galáxia, mas também, o lugar em que menos se cumpre leis. A principal característica de uma nação sem ética é (quanto mais leis menos ética). Por exemplo: o Dnit teve que colocar uma muralha de aço na via verde para impedir motoristas de fazerem o contorno no lugar impróprio. Com certeza um motorista desses é ficha limpa! Resumindo o decálogo: ser ficha suja ou limpa está dentro de cada um de nós, mas a lei é necessária. Só que no Brasil de hoje, a lei da ficha suja é o que menos importa, a começar pela família do presidente e por alguns senadores e deputados federais que são “ficha limpa”.

. Por que o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem não se mobiliza contra a Saúde do município, que está deixando muito a desejar?

. Foi a pergunta de um funcionário do PS ao saber que a direção do Sindicato propôs uma greve por conta da nomeação da nova secretária de Saúde, Mônica Feres.

. Quanto aos médicos, se dividiram!

. A maioria apoiando a mudança e a minoria protestando.

. Imagino a razão de ser contra!

. Tem médico com sobreaviso em várias unidades hospitalares.

. Outros recebendo um polpudo salário sem ir ao trabalho, diz que tem gente morando até fora do Estado.

. É o que se comenta a boca miúda nos corredores dos hospitais.

. Tem empresários a favor e outros contrários a substituição!

. Também é fácil imaginar a razão.

. A doutora Mônica terá muito trabalho.

. Isto, sem falar nos contratos…outro nó górdio a ser desatado.

. Boa sorte!

. Os vereadores Gabriel Forneck (PT) e N. Lima (PSL) foram para o enfrentamento quando o segundo propôs cortar o ponto do parlamentar que se ausentar das sessões para ir a manifestações contra o governo.

. “Se for para cortar meu ponto porque saí para defender o que acredito, pode cortar. Se for para cortar meu ponto porque saí para defender a educação pública, pode cortar. Se for para cortar meu ponto porque saí para defender uma Previdência Social justa para a trabalhadora e trabalhador acreano e riobranquense, pode cortar”.

. O parlamentar questionou ainda a postura de N. Lima, que não compareceu à audiência pública de prestação de contas da Saúde Municipal.

. “Muito me espanta que, no dia seguinte à manifestação, o vereador não comparecer à audiência pública da Saúde para debater o que foi feito e precisa melhorar em Rio Branco.

. Portanto, são dois pesos e duas medidas”, salientou o petista que é presidente das comissões de Cultura e Saúde.

. O Rodrigo se ausentou da Câmara para participar das manifestações de apoio a Educação.

. Se tem um campo que os petistas sabem jogar é no debate, na discussão!

. São ensinados desde o berço e, quando militaram em igrejas evangélicas ou católicas, é que a coisa pega, o caldo engrossa.

. Marina Silva, Francisca Marinheiro, Perpétua Almeida, Nilson Mourão, Edvaldo Magalhães, Daniel Zem…

. O MDB também tem excelentes debatedores!

. Sem piedade para a mãe que matou com uma faca o filhinho de nove anos, esquartejou e jogou na rua em sacos, malas…sei lá!

. “Quem não usa de misericórdia, não alcança misericórdia”.

. Creia ou não é uma lei espiritual, e funciona!

. Boa quarta feira!