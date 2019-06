Deputada quer que Deracre resolva a situação da cidade mais esburacada do Juruá

A deputada estadual Maria Antônia (PP), apresentou nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, Indicação para que o governo do Estado, por meio do Deracre, faça convênio com a prefeitura de Rodrigues Alves, para realizar operação tapa buracos em Rodrigues Alves.

A deputada diz que Rodrigues Alves, cidade dela, é conhecida por ser a mais esburacada do Vale do Juruá, o que segundo ela, é falta de manutenção por parte do prefeito Sebastião Correa ( MDB). “Nossa cidade nunca esteve assim. Está claro que a prefeitura não age, então é necessário que o governo do Estado, por meio do Deracre, possa intervir e melhorar as condições da cidade e garantir a mobilidade da população”, cita a deputada, que é casada com o ex-prefeito Deda, eleito quatro vezes como chefe do executivo de Rodrigues Alves.

Em maio passado, o ac24horas esteve em Rodrigues Alves e produziu reportagem com o título ” Rodrigues Alves é a cidade mais esburacada do Vale do Juruá’, com reclamações da comunidade local. A deputada Maria Antônia cita que o abandono da cidade, por parte da prefeitura, deixa os cidadãos ” com vergonha’. As pessoas me procuraram para reclamar e eu como deputada estou fazendo a minha parte”.

O secretário de Planejamento e Finanças de Rodrigues Alves, Jadson Moura, explica que a prefeitura tem R$ 1 milhão de emenda do então senador Gladson Cameli, para recapear 4 ruas da cidade. “Agora é esperar prazo legal de licitação e executar o serviço” , destaca o secretário, explicando que em parte da cidade, a prefeitura vai utilizar o micro revestimento asfáltico com polímero, desenvolvido por uma ONG instalada em Cruzeiro do Sul.

Entre as ruas que serão beneficiadas está a Sena Madureira, onde há um Portal que dá boas vindas à Rodrigues Alves, por enquanto, a mais esburacada do Vale do Juruá.