Cavalo de Troia da terceirização

A nomeação da médica Mônica Feres para secretária de Saúde dominou os comentários ontem na ALEAC, e nenhum favorável. O fato tido como negativo e mais comentado foi no seu currículo não constar experiência em gestão hospitalar. O deputado Jenilson Lopes (PCdoB), que é médico, viu a nomeação com olhos numa manobra do governador Gladson Cameli para terceirizar os serviços do HUERB. “Serei contra”, advertiu. O parlamentar também criticou o que chamou de “importação desnecessária”. Lembrou existir no Acre, diversos profissionais competentes para exercer o cargo. Mônica seria o projeto piloto da mudança, uma espécie de Cavalo de Tróia da terceirização dentro da Secretaria de Saúde. Seria a representante do grupo que administra um hospital em Brasília, com o qual o governador manteve contato, chegando inclusive a levar alguns deputados na visita, e cotado para assumir o comando do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. A sua nomeação foi ainda considerada um mistério. Nem o líder do governo, deputado Luiz Tchê (PDT), e nem o presidente do partido do governador Gladson, deputado José Bestene (PROGRESSISTAS), foram comunicados de que aconteceria a demissão do Alysson Bestene do cargo de secretário de Saúde. Mas a fritura estava decidida há dias. Tive a informação privilegiada da queda e o ac24horas deu o furo.

OLHAR PARA O UMBIGO

O deputado Jenilson Lopes (PCdoB) tem que também olhar para o seu umbigo. Sabe que existem médicos que criam problemas e emperra m o atendimento e nunca se viu ele falar nada sobre o assunto. Para a justiça ser boa tem de começar dentro de casa, viu Jenilson!

OUTRA QUESTÃO

Outra questão que tem de ser levantada quando se discute o sistema estadual de saúde e que, os deputados aliados do governo passado, assistiram calados ao desastre do atendimento na área de Saúde. Não davam um pio. E não venham com a história de trancoso que era melhor.

O TESTE COMEÇOU

O teste para saber se a secretária Mônica Feres é mesmo competente e justificará ter sido trazida de Brasília para comandar o sistema de saúde estadual está em curso. Se der certo, melhor para o povo que, até aqui, não viu melhoria no atendimento, se não der é bola fora.

COMPASSO DE ESPERA

O primeiro passo é saber se continuará com a mesma equipe que fracassou ou se mudará.

NÃO TERÁ DESCULPAS

O governador Gladson Cameli deu toda a autonomia para a secretária Mônica Feres fazer as mudanças que se fizerem necessárias. Mudar todos os atuais ocupantes de cargos de confiança se assim entender. Está com carta branca. Se fracassar não será por falta de apoio.

JURACY NOGUEIRA

O ex-vereador Juracy Nogueira é um gestor competente que poderia ser usado pelo governo.

NÃO É ARGUMENTO

É tolice o argumento de se criticar a escolha da secretária de Saúde, Mônica Feres, só por ter vindo de fora; pode se questionar não ser especialista em gestão pública, mas não será julgada por nenhum destes pontos, mas sim pelo seu desempenho à frente do órgão. Isso é que vai dizer se foi ou não acertada a sua escolha para comandar uma das pastas mais complicadas.

POR QUAL RAZÃO?

Não me perguntem que não saberei responder, por qual motivo um médico que trabalha com gestão (deu nova vida à PRONTOCLÍNICA) como o Carlos Beirute não, é chamado para dar a sua contribuição e ajudar a tirar a saúde estadual do fundo do poço. E chamam tranqueiras.

PIOR DO QUE O SONETO

A decisão da prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, de reduzir os salários dos servidores não vai lhe ajudar a sair do buraco econômico em que se meteu e tampouco vai resolver os problemas do município, com suas ruas esburacadas, e a sua gestão altamente impopular.

SOMENTE ELOGIOS

É difícil de acontecer. Mas não se viu um comentário negativo às nomeações do radialista Zezinho Melo e do jornalista Floriano Oliveira para cargos de confiança no governo. Foram dois acertos do governador Gladson Cameli na área de comunicação. Endosso os elogios a ambos.

ARARUTA TEVE SEU DIA DE MINGAU

O deputado Roberto Duarte (MDB) aposentou a sua metralhadora giratória de oposição ao governo Cameli e foi à tribuna da ALEAC lhe tecer elogios pela contratação de concursados do cadastro de reserva da PM e Polícia Civil. Araruta teve o seu dia de mingau no parlamento.

UMA FIGURA DO BEM

Impressionante. Todos os deputados que foram ontem à tribuna da ALEAC foi para elogiar a figura do ex-secretário Alysson Bestene, pelo seu caráter, humildade, e pela seriedade com que se portou à frente da Saúde. Se não deu certo pelo menos tentou. A vida segue seu curso.

PRAGA DE CARRAPATO

Moradores do Jardim São Francisco estão fazendo um apelo á Vigilância Sanitária para que dê uma passada no bairro, onde estaria havendo uma infestação de carrapatos. Registrado. Um detalhe: não é carrapato político, mas é aquele bichinho que se hospeda em cães.

PROBLEMA DE VEREADOR, DEPUTADA!

A deputada Maria Antonia (PROS) quer que o DERACRE recupere as ruas de Rodrigues Alves. Entende-se o seu “amor” pelo município, mas este é um problema municipal, para os vereadores e o prefeito se entenderem. Os vereadores na cobrança e o prefeito na solução.

O VICE SOU EU

O vice-prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado (PSB), falou ao Blog que não vê motivo para ser aberta uma discussão para saber quem ocupará a vaga de vice na chapa da prefeita Fernanda Hassem, que disputará a reeleição em 2020. Considera fazer um bom trabalho.

UMA LIBERTAÇÃO

Caso seja verdadeira a versão de que o ex-secretário Alyssson Bestene não teve autonomia para montar a sua equipe e recebeu a secretária de Saúde com jabotis já nomeados, não é para ele lamentar, sua saída foi um livramento. Sua reputação era que estava em jogo.

A POLÍTICA É UM SERPENTÁRIO

Conto só o milagre sem dar o nome do santo. Muita gente do governo e alguns seus colegas de parlamento comemoraram ontem a queda do ex-secretário Alysson Bestene. Acham que, indiretamente, atingiu o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS). A política é um serpentário.

COR DA TINTA

Enfim, o prefeito de Cruze iro do Sul, Ilderlei Cordeiro, viu a cor da tinta da caneta do governador Gladson Cameli, que tanto almejava. Anunciou obras em parceria com a prefeitura em torno de 40 milhões de reais.

AÇÃO DO MP

Quem é o “cartel” do sistema estadual de saúde, denunciado pelo governador Gladson Cameli, que impede que se avance na transparência? Os empresários do ramo de medicamentos? Ramo gráfico? Funcionários do quadro? Médicos? Enfermeiros? Foi com base neste emaranhado de dúvidas que o deputado Roberto Duarte (MDB) pediu ontem a ação do MP.

ATIROU NA PACA E ACERTOU NA COTIA

Este projeto do deputado Roberto Duarte (MDB) que proíbe que fichas-sujas na justiça ocupem cargos de confiança no governo, no objetivo é louvável. Mas atirou na paca e acertou na cotia, porque vai atingir diretamente um dos cardeais do seu partido em cargo de relevo.

VEM MAIS PRESSÃO

Já veio pressão da Defensoria Pública por mais recursos orçamentários, hoje é a vez dos desembargadores irem à ALEAC reunir com os deputados e pedir mais dinheiro para o Judiciário. Governar um Estado pobre, sem indústrias, dependente do FPE e emendas parlamentares é uma barra pesada. Não é fácil para o Gladson governar neste contexto.

OLHA O DRAMA

O Hospital de Xapuri tem um médico. Isso mesmo, um médico. Por isso, não pode deixar o município para acompanhar um paciente até a capital. Não vez que tentou fazê-lo, ele foi impedido por moradores. A história nada edificante foi contada ontem pelo deputado Antonio Pedro (DEM).

NÃO APOSTARIA CONTRA

Acompanho governos desde o Wanderley Dantas. Por isso, sem medo de errar, não se pode afirmar agora se o governo Gladson Cameli vai ser sucesso ou fracasso. Vamos esperar se a PEC da Previdência será aprovada ou não no tamanho ideal, pois, se aprovada a economia pode voltar a crescer, acontecer o tão sonhado pacto federativo, e favorecer os Estados. Mas volto afirmar: com este início desencontrado, ainda assim não creio que a gestão do Gladson será pior que o antecessor nos últimos quatro anos. Seria a quebra de um recorde negativo.