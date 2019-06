Carreta itinerante fará exames de prevenção de câncer no Vale do Juruá

Exames preventivos de câncer de colo uterino serão realizados para atender a população carente, sobretudo a que mora na zona rural dos municípios do Vale do Juruá. A ação foi divulgada pelo governador Gladson Cameli, durante visita a Cruzeiro do Sul nessa terça-feira (4).

Uma carreta equipada com mamógrafos e outros aparelhos específicos para o diagnóstico de câncer percorrerá a zona rural de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, levando atendimentos às famílias de agricultores da região.

O psicólogo João Paulo Silva, coordenador do Hospital de Amor de Barretos no Acre, o caminhão terá um custo de R$ 90 mil por mês e partir de julho próximo, começam as capacitações dos profissionais que trabalharão na unidade. “Serão oferecidos exames de mamografias para mulheres de 40 anos, e o preventivo de câncer de colo de útero às de 25”, frisa o coordenador. Parte dos custos para o programa deve sair dos cofres do governo do estado.