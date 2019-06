Acre perde mais de R$ 11 milhões de arrecadação própria entre os meses de abril e maio

Em um estado pobre como Acre, com sérios problemas em segurança, educação e principalmente, saúde, toda e qualquer fonte de recurso é extremamente importante, mais ainda quando se vive até agora os reflexos de uma crise econômica que atingiu todo o país.

Uma dessas fontes de recursos do governo do estado é a arrecadação própria, oriunda dos impostos que a sociedade paga. Os que mais colocam dinheiro na conta do estado são o ICMS e o IPVA.

O problema é que esses números de arrecadação própria neste último mês de maio foram extremamente negativos se comparados ao mês anterior.

Em abril, a arrecadação no Acre superou os 109 milhões de reais. Já neste último mês, a queda foi colossal e os valores arrecadados ficaram em torno de R$ 98,5 milhões. O que representa uma queda de mais de 11 milhões de reais em apenas um único mês.

A perda de recursos, além de comprometer investimentos em setores essenciais para a sociedade, provoca o que se chama de efeito cascata e impacta todos os municípios, de Assis Brasil a Mâncio Lima.

É que as prefeituras recebem 25% desse valor. Ou seja, quanto mais o estado arrecadar, maior será a fatia que cada prefeito vai receber para poder fazer investimentos em seus municípios.

Apesar da gigante diferença de mais de 11 milhões de reais, a Secretária Estadual de Fazenda, Semírames Dias, classificou como normal a queda na arrecadação em apenas um mês.

“A receita oscila mês a mês dentro do exercício Podemos observar quando comparamos com o mesmo período no exercício anterior. É como acontece com o Fundo de Participação dos Estados (FPE) que recebemos do governo federal”.

Segundo os números da SEFAZ, em abril do ano passado a arrecadação foi 91 milhões de reais. Já no mesmo mês deste ano, os cofres públicos receberam mais de 109 milhões com arrecadação própria. Já em maio do ano passado, a arrecadação chegou a 99 milhões de reais, nesse último mês de maio perdeu um milhão e fechou a arrecadação própria em pouco mais de 98 milhões de reais.