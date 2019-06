Ricardo Brandão é nomeado Secretário Adjunto de Segurança Pública do Acre

Com a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino (PSD) em baixa popular, lideranças ligadas ao PCdoB, PT, PSB e Rede Sustentabilidade iniciaram conversas neste último final de semana visando analisar o atual cenário político do município e também a possibilidade formar uma aliança para a disputa das eleições de 2020.

O ac24horas apurou que um nome já teria sido posto para análise desse grupo de partidos. Trata-se do professor Lauro Benigno, que é vereador do município pelo PCdoB, e que também preside o Sindicatos dos Trabalhadores da Educação de Tarauacá e recentemente foi eleito com mais de 70% dos votos da categoria.

Apesar do nome de Benigno já ser trabalhado, o médico Rodrigo Damasceno (sem partido) que administrou o município entre em 2012 e 2016 também não está descartado. Segundo informações de bastidores, Rodrigo teria informado a amigos e familiares que não tem interesse em disputar as eleições por está focado nos estudos e também com objetivo de fortalecer sua clínica na cidade. Apesar de acenar com a possível colisão, o PSB também como pré-candidato o advogado Júnior Feitosa.

A vereadora Janaina Furtado (Rede) também já posicionou favorável a disputa de gestora da cidade. Ela é o principal nome do partido da ex-senadora Marina Silva, no município.

Já do outro lado da história, o grupo liderado por Marilete Vitorino vem sofrendo com os desgastes da gestão. Sem recursos e sem prestígio político, a gestora da cidade vem sofrendo com a falta e devolução de recursos por falta de contrapartida do município. Paralelo a isso, o empresário Júnior da Paris Dakar já é posto como candidato ao cargo pelo Progressistas, partido do governador Gladson Cameli. A projeção de Júnior já teria criado algumas desavenças entre aliados de Marilete na cidade.

O “fritamento” de Marilete é tão evidente que até mesmo seu vice, Chico Batista (PSDB), pleiteia a principal cadeira do executivo. Quem corre por fora é o empresário Hugo Oliveira, ligado ao deputado federal Jesus Sérgio (PDT). Ele já se planeja para lançar seu nome na disputa com o aval do parlamentar.