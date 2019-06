Nova secretária de saúde tem como desafio melhorar atendimento no Pronto Socorro

Uma mulher identificada como Ana Luisa Melgar Sosa, de 43 anos, foi presa na tarde dessa segunda-feira, 3, na Ponte da Integração que liga o Peru ao Brasil pelo Acre, com cerca de 1 kg de cocaína enrolada em seu corpo.

Segundo a comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, Major Ana Kassia, a prisão da suspeita ocorreu quando uma guarnição realizava uma blitz de rotina na ponte. Ana Luisa estava num táxi vindo da cidade de Iñapari (Peru) na companhia de um casal.

Quando o carro parou, o homem saiu correndo deixando a mulher para trás. O motivo da fuga desesperada do homem foi justificada quando a mulher confessou que estaria levando uma quantidade de drogas enrolada em seu corpo.

No quartel, foi constatado que Ana Luisa estava com a droga e recebeu voz de prisão em flagrante delito. Devido à quantidade que transportava, o caso passou para a categoria de tráfico internacional, sendo necessária o translado da acusada para a delegacia da Polícia Federal, no município de Epitaciolândia.

Com informações O Alto Acre.