Marilete diminui salários e entra em guerra com servidores públicos de Tarauacá

Mais de 100 funcionários da prefeitura de Tarauacá estão desesperados com o corte de seus salários por meio de um decreto da prefeita Marilete Vitorino, já enviado à Câmara de Vereadores que vai representar uma significativa redução da remuneração de cinco categorias dos servidores públicos daquele município.

A justificativa da prefeitura é que o corte corrige distorções existentes nos salários dos servidores municipais e segue recomendação do Tribunal de Contas do estado do Acre para a diminuição de gasto com pessoal.

Estão sendo afetadas cinco categorias de servidores: fiscal de obra, auxiliar administrativo, digitador, fiscal sanitário e auxiliar de enfermagem.

Os, segundo os servidores é de 50% do salário. “Nós estamos desesperados com essa notícia. Muitos de nós tem empréstimo no banco. Se isso acontecer eu vou receber 300 reais no final do mês. Vou passar fome. Isso é desumano”, diz um servidor que não quer ser identificado.

Marilete conseguiu com o corte dos servidores desagradar até os vereadores. A Câmara de Vereadores de Tarauacá divulgou uma nota onde repudia o corte e afirma, entre outras coisas, que há desculpa de adequação de gastos não se sustenta, já que a prefeita não apresentou nenhuma comprovação de violação do limite prudencial previsto na lei.

A nota dos vereadores de Tarauacá diz ainda que há o entendimento de grave violação ao princípio da irredutibilidade salarial, garantido pela Constituição Federal de 1988.

As informações no município dão conta de que assim que enviou o decreto à Câmara de Vereadores, Marilete se ausentou de Tarauacá.

A reportagem do ac24horas tentou contato com a prefeita por diversas vezes, mas não teve suas ligações atendidas.